Criciúma arranca empate nos acréscimos diante do Brusque e segue na liderança do Catarinense Tigre perdia até os 47 minutos do segundo tempo, quando Marcelo Hermes fez um golaço para empatar o jogo; Criciúma segue sem perder... ND Mais|Do R7 09/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 09/02/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Criciúma ficou no empate pelo placar de 1 a 1 no duelo diante do Brusque neste sábado (8). Equipe Carvoeira perdia até os 47 minutos do segundo tempo, quando Marcelo Hermes fez um golaço para deixar tudo igual. Com o resultado, o Tigre segue na liderança do Catarinense, pelo menos até este domingo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa emocionante partida!

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Homem se afoga, fica 15 minutos na água e é resgatado em Itapema

Cervo é resgatado em banheiro de supermercado da Grande Florianópolis

Chuvas em Chapecó causam estragos em locais públicos