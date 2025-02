Criciúma cede empate para o Barra e segue na liderança do Catarinense Criciúma vencia partida e sofreu empate na segunda etapa; Tigre segue na liderança do campeonato ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 05h05 (Atualizado em 27/01/2025 - 05h05 ) twitter

O Criciúma ficou no empate diante do Barra pelo placar de 1 a 1 na noite deste domingo jogando no Heriberto Hulse. O Tigre até saiu na frente com gol de Felipe Mateus, mas cedeu o empate na etapa complementar. Mesmo com a igualdade no placar, equipe Carvoeira segue na liderança do Catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o jogo!

