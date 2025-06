Criciúma celebra 100 anos com show gratuito de Raça Negra no Parque das Nações Grupo sobe ao palco no dia 4 de novembro, feriado municipal instituído excepcionalmente neste ano ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 00h16 (Atualizado em 28/06/2025 - 00h16 ) twitter

Em comemoração ao centenário de emancipação político-administrativa de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, o grupo Raça Negra fará uma apresentação com entrada gratuita para o público no município. O show ocorrerá no dia 4 de novembro, uma terça-feira, feriado municipal instituído excepcionalmente neste ano, no Parque das Nações Cincinato Naspolini. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Criciúma nesta sexta-feira (27). Além do show, o dia contará com outras apresentações e ações comemorativas que serão divulgadas nas próximas semanas.

