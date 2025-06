Criciúma discute lei que exige identificação obrigatória em veículos usados pelo poder público PL está em fase final de análise antes de votação e pode obrigar identificação padronizada com adesivos em toda a frota municipal ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 20h36 ) twitter

“Placa azul não basta”, afirma o vereador de Criciúma, Nícola Martins (PL), autor de projeto de lei que exige identificação obrigatória por meio de adesivos em veículos usados pelo poder público, tanto da Câmara de Vereadores quanto da Prefeitura. O vereador justifica que a medida evita o uso indevido da frota pública para fins particulares ou fora do expediente. “Contribuindo para a eficiência na prestação dos serviços, além de custos operacionais e o combate à corrupção”, diz o texto.

Saiba mais sobre essa importante proposta e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

