Criciúma e Juventude se enfrentam em jogo-treino neste sábado Jogo-treino pode ter a participação de Gustavo e Wilker Angel, jogadores que estão no Juventude e ano passado estavam no Criciúma ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na preparação para a Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma enfrenta o Juventude em um jogo-treino neste sábado (22), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este confronto emocionante!

Leia Mais em ND Mais:

Transporte de carga superdimensionada em SC deixa trânsito lento na BR-470 e 101

Valor do dólar hoje: moeda sofre novo baque na abertura de quarta-feira (19)

Cidade de SC entra em situação de epidemia por dengue