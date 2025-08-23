Logo R7.com
Criciúma faz o dever de casa, vence Novorizontino e dorme no G-4 da Série B

Tigre superou equipe paulista por 2 a 0 com dois gols no segundo tempo; Criciúma assume 4ª colocação

O Criciúma venceu o Novorizontino na noite desta sexta-feira (22) por 2 a 0 jogando no estádio Heriberto Hulse em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Nicolas e Borasi e com a vitória o Tigre entrou no G-4 da competição.

