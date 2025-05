Criciúma fica no empate com o Volta Redonda em casa e segue na parte de baixo da Série B Criciúma ficou no 0 a 0 diante do Volta Redonda; Tigre teve chances de sair com a vitória mas não foi efetivo ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 07h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 07h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Criciúma ficou no empate pelo placar de 0 a 0 diante do Volta Redonda, na tarde deste domingo no estádio Heriberto Hulse. O Tigre até teve chances para sair com um resultado melhor jogando sob seus domínios, porém não foi efetivo para marcar diante da equipe carioca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do jogo!

Leia Mais em ND Mais:

Criança de 4 anos é jogada do quinto andar e sobrevive apenas com arranhão; padrasto é suspeito

Criança de 7 anos é resgatada após ficar à deriva em caiaque no mar de Florianópolis

De top model a irmã de CR7: veja as celebridades que foram à noite de gala do Senna Tower em SC