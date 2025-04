Criciúma inicia Campanha de Vacinação contra a Gripe nesta segunda-feira; veja Município pretende imunizar 47 mil pessoas que compõem os grupos prioritários ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 10h27 (Atualizado em 07/04/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta segunda-feira (7), Criciúma, no Sul de Santa Catarina, inicia a Campanha de Vacinação contra a Gripe. A prioridade da ação, no momento, será pessoas com mais risco à doença, como gestantes, crianças menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação!

Leia Mais em ND Mais:

De pneus a capacete: limpeza no Canal da Barra remove duas toneladas de lixo em Florianópolis

Semana começa com tempo instável em Itajaí e região

Manobras arriscadas, álcool e tragédia: caminhoneiro é condenado por morte de passageiro em SC