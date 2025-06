Criciúma inicia novo modelo de serviços funerários com livre concorrência e maior fiscalização Novo modelo de serviços funerários começa nesta sexta-feira (6), com a Funerária Millenium; famílias poderão escolher entre empresas... ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, assinou o contrato de credenciamento da primeira empresa habilitada a operar no nome modelo de serviços funerários do município. A Funerário Millenium passa a atuar a partir desta sexta-feira (6). Assim, as quatro empresas que operavam no antigo sistema deixam de participar do rodízio entre as permissionárias. A Central de Serviços Funerários passa a atender no térreo do edifício Due Fratelli, localizado na rua Coronel Marcos Rovaris, no Centro.

Para saber mais sobre as mudanças e como isso impacta a população, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mãe é presa por abandono de incapaz após filho de 6 anos ser encontrado sozinho em SC

Frentista é prensado por caminhões em posto de gasolina na BR-116 em SC

‘Higiene inadequada’: fábrica de pizzas clandestina é interditada em SC