Criciúma leva virada do Operário e estreia com derrota na Série B Criciúma chegou a sair na frente do placar com Fellipe Mateus, contudo, acabou levando a virada diante do torcedor

ND Mais|Do R7 05/04/2025 - 05h08 (Atualizado em 05/04/2025 - 05h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share