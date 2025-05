Criciúma perde mais uma e cai para a vice-lanterna da Série B Criciúma segue em crise após a eliminação da Copa do Brasil e agora entra na zona de rebaixamento da Segundona ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h16 ) twitter

Crise sem fim! O Criciúma perdeu para o Coritiba dentro do estádio Heriberto Hülse na noite desta segunda-feira (26) e caiu para a vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Vini Paulista, já no segundo tempo, fez o único gol da partida para a decepção dos mais de sete mil torcedores que foram ao Majestoso.

Para mais detalhes sobre essa derrota e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

