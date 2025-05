Criciúma segue sem casos autóctones de dengue em 2025 e reforça vigilância Desde janeiro, todos os casos confirmados no município foram importados de outras regiões ND Mais|Do R7 31/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 31/05/2025 - 20h57 ) twitter

Desde o início de 2025, Criciúma, no Sul de Santa Catarina, não possui registro de casos de dengue autóctone, ou seja, contraídos no município. A Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhado no combate à dengue, chikungunya e zika vírus, monitorando em torno de 600 armadilhas espalhadas pela cidade.

Para mais informações sobre as ações de vigilância e combate à dengue em Criciúma, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

