Criciúma Sustentável: cidade economiza R$ 1 milhão em um ano em frota de carros elétricos

No ano de 2024, o município de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, iniciou o programa “Criciúma Sustentável”, com a substituição da frota de carros a combustão por 100 veículos elétricos. Neste período, em torno de 200 mil litros de combustível foram economizados, o que gerou uma economia de aproximadamente R$ 1 milhão.

