Criciúma vai solicitar VAR para o clássico contra o JEC no Campeonato Catarinense Após empate contra o Barra na noite de domingo (26), executivo de futebol confirmou que fará solicitação para jogo contra o JEC, na... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O clássico entre JEC e Criciúma na quarta-feira (29) pode ter a presença da arbitragem de vídeo. Após o empate do Tigre com o Barra na noite de domingo (26), o executivo de futebol do time do Sul do estado confirmou que fará a solicitação para que o VAR seja utilizado na partida válida pela quinta rodada do Campeonato Catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Figueirense deu “xeque-mate” no clássico contra o Avaí

Idoso de 77 anos morre após ser arremessado de carro em São Lourenço do Oeste

Bebê engasgada é salva por policial militar no Sul de SC