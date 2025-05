Criciúma vence o Bragantino e larga em vantagem por vaga nas oitavas da Copa do Brasil Criciúma agora joga por um empate no jogo de volta, no fim do mês, para garantir vaga nas oitavas de final da competição ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 10h21 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h21 ) twitter

O Criciúma venceu o RB Bragantino por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (1º) e largou em vantagem por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi disputada no estádio Heriberto Hülse. O volante Matheus Trindade, logo no início do segundo tempo, marcou o único gol da partida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante jogo!

