Criciúma vence o Cuiabá e segue na cola do G-4 da Série B Jhonata Robert fez o gol da vitória do Criciúma por 1 a 0 dentro do Heriberto Hülse nesta quarta-feira (29) ND Mais|Do R7 30/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Criciúma segue vivo na luta pelo acesso na Série B. O Tigre venceu o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta terça-feira (29) no Heriberto Hülse com gol de Jhonata Robert. Com o resultado, a equipe catarinense chega aos 29 pontos, apenas um atrás da Chapecoense, a primeira equipe dentro da zona de acesso à Série A.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Maré alta transforma orla de cidades litorâneas de SC em piscinas naturais

VÍDEO: Reincidente, homem é indiciado por matar cachorro atropelado de propósito em Blumenau

Aluguel pesa no bolso e SC atinge maior inadimplência em quase 2 anos, aponta levantamento