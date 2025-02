Criciúma vence o Figueirense no Scarpelli e tem 100% de aproveitamento no Catarinense Criciúma vence o Figueirense por 3 a 2 no Estádio Orlando Scarpelli e mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Catarinense

ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share