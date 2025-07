Criciúma vence o Operário-PR de virada e se afasta do Z-4 da Série B Criciúma saiu atrás do placar logo no início da partida, mas conseguiu buscar a virada com Marcinho e Jean Carlos

ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share