Criciúma volta ao cenário internacional com equipe jovem em olimpíada de matemática na Ásia Com nove estudantes selecionados, cidade participará da AIMO 2025, competição que reúne jovens de 13 países na Ásia ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um grupo de nove estudantes, de 13 a 14 anos, representará internacionalmente a cidade de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na AIMO (Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia, na tradução do inglês), em Tóquio, no Japão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!

Leia Mais em ND Mais:

Orquestra italiana faz turnê inédita em SC e se apresenta gratuitamente

Em SC, neto de 11 anos vira ‘professor’ e inspira avó na alfabetização

Pronampe virou armadilha? Deputado de SC quer cortar vínculo com a Selic para salvar o programa