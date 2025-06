Criciúma x Avaí: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo válido pela Série B Avaí busca uma vitória no Sul do estado para se reaproximar do G-4 da Série B; técnico Jair Ventura deve promover alterações na equipe... ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h36 ) twitter

O Avaí entra em campo às 20h30 desta sexta-feira diante do Criciúma no estádio Heriberto Hulse buscando uma vitória para se reaproximar do G-4 da Série B. Mesmo que a distância seja de apenas um ponto para o CRB, são três posições que separam o Leão da Ilha do tão sonhado grupo dos quatro primeiros colocados da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste grande confronto!

