Criciúma x JEC pelo Catarinense 2025: onde assistir e horário Clássico Norte-Sul acontece no Heriberto Hülse na noite desta quarta-feira (29), aniversário do JEC ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É dia de clássico Norte-Sul. Brigando pela parte de cima da tabela de classificação e vindo de empates, Criciúma e JEC entram em campo às 21h desta quarta-feira (29), no Sul do estado, pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense. Para o Joinville, a partida tem um gostinho a mais: o Tricolor está completando 49 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

Leia Mais em ND Mais:

BR-376 terá obras em 3 trechos e bloqueio de 1,3 km de pista

Bolão de SC fatura sozinho R$ 1,2 milhão na Lotofácil; veja os números sorteados

Acidente de trânsito ‘salva’ vida de homem durante sequestro relâmpago em SC