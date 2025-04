Criciúma x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo com imagens Criciúma tenta a segunda vitória na Série B diante do torcedor nesta sexta-feira (25) ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 04h59 ) twitter

Criciúma e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (25) em duelo válido pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio Heriberto Hülse a partir das 19h (de Brasília). O Tigre se recuperou na competição após a largada com duas derrotas seguidas. Nos últimos dois jogos, goleada diante do Athletic-MG (4 a 0) e empate, fora de casa, contra o Novorizontino (1 a 1).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

