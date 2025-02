Criciumense é nomeada para o Conselho Federal da OAB Nacional Advogada de Criciúma é uma das seis representantes de Santa Catarina no colegiado e a única fora da capital ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 20h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h07 ) twitter

A advogada Andréia Dota Vieira foi nomeada para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Nacional). A criciumense é uma das seis representantes de Santa Catarina no colegiado e a única fora da Capital catarinense. Andréia tomou posse em evento realizado no auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. A união dos advogados da OAB da Subseção de Criciúma foi fundamental, segundo Andréia, para a conquista da representação em âmbito nacional.

Saiba mais sobre essa importante conquista e o impacto na advocacia local consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

