‘Crime bárbaro’: jardineiro que matou mulher com cabo de picareta é condenado a 24 anos em SC
Janete Casagrande Favaro, de 66 anos, foi atacada pelo jardineiro no pátio da própria casa; ele foi condenado por homicídio duplamente...
O jardineiro acusado de matar Janete Casagrande Favaro, de 66 anos, foi condenado a mais de 24 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado. O julgamento ocorreu nesta última terça-feira (21), no Fórum da Comarca de Criciúma, no Sul de Santa Catarina.
O jardineiro acusado de matar Janete Casagrande Favaro, de 66 anos, foi condenado a mais de 24 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado. O julgamento ocorreu nesta última terça-feira (21), no Fórum da Comarca de Criciúma, no Sul de Santa Catarina.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse crime chocante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse crime chocante.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: