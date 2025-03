‘Crime bárbaro’: MP solicita indenização de R$ 50 mil a família de adolescente morta em Itajaí Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, foi encontrada morta em rio no último dia 12 de fevereiro; namorado de adolescente morta em Itajaí... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h26 ) twitter

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) solicitou à Justiça a fixação de uma indenização mínima de R$ 50 mil aos familiares de Maria Gabriella Nunes, adolescente morta em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, no dia 12 de fevereiro. O principal suspeito é o namorado da vítima, 23 anos.

Saiba mais sobre este caso chocante e as medidas que estão sendo tomadas acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

