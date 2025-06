Crime em série? Outra adolescente de 17 anos quase morreu após comer bolo de pote envenenado Antes da morte de Ana Luiza, outra adolescente foi hospitalizada após consumir bolo de pote com veneno enviado pela autora do crime... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 19h35 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h35 ) twitter

O caso do bolo envenenado que resultou na morte da jovem Ana Luiza de Oliveira Neves, de 17 anos, ganhou novos desdobramentos. Outra adolescente da mesma idade, Kamilly Vitória Nogueira da Silva, revelou que também foi intoxicada com o mesmo tipo de doce. A jovem afirma ter recebido um bolo de pote contaminado com arsênico também acompanhado de um bilhete.

Para mais detalhes sobre essa história chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

