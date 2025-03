Crime grave é descoberto durante capotamento e motorista vai do hospital para a delegacia em SC O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na noite de quinta-feira (27) para atender um capotamento com saída de pista em Saltinho ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite de quinta-feira (27), um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros em Saltinho, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Durante o atendimento, os socorristas se depararam com 251,7 kg de maconha escondidos dentro do veículo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em ND Mais:

Primeira etapa do Campeonato Catarinense de Remo movimenta Florianópolis neste domingo

O que havia na mala? Jovem de 22 anos é presa em aeroporto a caminho de Florianópolis

Imagens mostram vandalismo e furto de busto histórico de Olavo Bilac em SC