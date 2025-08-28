‘Crimes brutais’: grupo que aterrorizava cidade de SC é preso suspeito de assassinato e tortura Operação Hefesto prendeu quatro pessoas em Maravilha e Pinhalzinho, no Oeste; a investigação aponta ligação com tráfico de drogas e... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (27), quatro integrantes de um grupo criminoso que vinha aterrorizando a cidade de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, durante a Operação Hefesto. Os suspeitos, três homens e uma mulher, são investigados por envolvimento no assassinato e tortura de um homem que havia sido sequestrado.

Para mais detalhes sobre essa operação e os crimes cometidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Série de agressões contra profissionais acende o alerta na saúde pública de Itajaí

FOTOS: SC revive frio intenso e inverno 2025 já é o mais rigoroso desde 2016

Vereadores de Blumenau abrem mão de nova sede e sugerem imóvel para policlínica de R$ 30 mi