‘Crimes graves e cruéis’: MP denuncia suspeito de executar corretores de imóveis em SC
Crime aconteceu em Balneário Piçarras em 1º de julho deste ano; veja o que diz defesa de suspeito de executar corretores a tiros
O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) apresentou uma denúncia contra Ralf Manke, suspeito de matar dois corretores de imóveis em Balneário Piçarras, por crimes de porte ilegal de arma de fogo e duplo homicídio qualificado supostamente praticado no dia 1º de julho.
