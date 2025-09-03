‘Crimes graves e cruéis’: MP denuncia suspeito de executar corretores de imóveis em SC Crime aconteceu em Balneário Piçarras em 1º de julho deste ano; veja o que diz defesa de suspeito de executar corretores a tiros ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 23h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 23h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) apresentou uma denúncia contra Ralf Manke, suspeito de matar dois corretores de imóveis em Balneário Piçarras, por crimes de porte ilegal de arma de fogo e duplo homicídio qualificado supostamente praticado no dia 1º de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Mídia Market Roadshow reúne mercado publicitário em Florianópolis

Piazza Itália: desabamento que deixou nove feridos rende multa coletiva para Joinville

Cidade de SC que conquistou prêmio de nacional de saúde e bem-estar abre processo seletivo