Criminosos armados invadem casa e roubam malote com R$ 20 mil no Sul de SC

Criminosos armados roubaram um malote com R$ 20 mil durante um assalto à mão armada em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (3), em uma casa no bairro São Simão, onde cinco pessoas foram rendidas pelos assaltantes.

Saiba mais sobre este crime e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

