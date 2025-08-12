Criminosos armados levam R$ 20 mil durante assalto em Criciúma Ação rápida dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança e caso segue para investigação da Polícia Civil ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem teve prejuízo de R$ 20 mil após sofrer um assalto em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu na tarde dessa segunda-feira (11), no estacionamento de um posto de combustível localizado na Avenida Centenário, no Centro da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este crime e as investigações em andamento!

Leia Mais em ND Mais:

Golpe dos nudes leva vítimas a perderem até R$ 50 mil em SC; veja como se prevenir

‘Encontrar novos destinos’, diz Freixo sobre plano para expandir turismo internacional em SC

Cidade de SC com alto IDH abre concurso com salários de até R$ 21 mil