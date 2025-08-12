Logo R7.com
Criminosos armados levam R$ 20 mil durante assalto em Criciúma

Ação rápida dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança e caso segue para investigação da Polícia Civil

ND Mais

ND Mais|Do R7

Um homem teve prejuízo de R$ 20 mil após sofrer um assalto em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu na tarde dessa segunda-feira (11), no estacionamento de um posto de combustível localizado na Avenida Centenário, no Centro da cidade.

