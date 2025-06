Criminosos armados rendem mulher e roubam carro no Sul de SC Crime ocorreu na noite de domingo (15), em Criciúma; além do veículo, foram levados roupas e celular da vítima ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h17 ) twitter

Uma mulher de 36 anos teve o carro roubado por criminosos armados na noite desse domingo (15), em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O assalto foi registrado por volta das 23h50, no bairro Vila Floresta, e foi atendido pela PM (Polícia Militar). De acordo com a vítima, ela estacionava seu veículo, um Nissan Kicks, quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Um deles estava armado com um revólver. A dupla anunciou o assalto e fugiu levando o carro, além de um celular e roupas que estavam no interior do veículo.

