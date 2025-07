Criminosos usam ‘Chapolin’ para furtar carros sem arrombá-los em SC; veja como evitar Aparelho bloqueia o sinal do controle que trava o carro e impede que ele seja trancado; criminosos foram presos com dispositivo em... ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 22h17 ) twitter

Criminosos estão utilizando um dispositivo — conhecido como Chapolin — para bloquear o sinal do alarme de veículos e facilitar furtos em São José, conforme informou a Guarda Municipal. O equipamento interfere na frequência do controle remoto usado para travar o carro, impedindo o acionamento do travamento das portas.

