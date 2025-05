Crise no Criciúma se agrava após atuação vexatória e técnico pede desculpas Goleada de 6 a 0 sofrida para o Red Bull Bragantino nessa quinta-feira (23) eliminou o Tigre da Copa do Brasil ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 23h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 23h55 ) twitter

A crise no Criciúma parece não ter fim. O Tigre sofreu uma sonora goleada de 6 a 0 para o Red Bull Bragantino e foi eliminado da Copa do Brasil. O resultado na noite dessa quinta-feira (22), em Bragança Paulista, fez o técnico Eduardo Baptista se desculpar com os torcedores, mas também pedir apoio para a sequência da Série B.

Para mais detalhes sobre a situação do Criciúma e as declarações do técnico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

