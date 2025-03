Crise no Valencia? Bilionário escala filho para presidência em meio à luta contra rebaixamento Peter Lim, filho de magnata que comanda o clube desde de 2014, assume como presidente do Valencia nesta quarta, 5, com a missão de... ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 18h08 (Atualizado em 04/03/2025 - 18h08 ) twitter

Em uma reviravolta que beira o inacreditável, o Valencia, clube histórico do futebol espanhol e campeão europeu, anunciou Kiat Lim, filho do bilionário Peter Lim, como seu novo presidente. A medida, no mínimo inusitada, surge em um momento de profunda crise esportiva, com o clube lutando desesperadamente contra o rebaixamento em La Liga.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

