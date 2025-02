Crise? Saiba por que o Brasil tem o juro real mais alto do mundo e superou Argentina no ranking Com a redução da taxa básica na Argentina, o Brasil assumiu a liderança do ranking global de juros reais; controle da inflação é uma... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h46 ) twitter

O Brasil passou a ter o juro real mais alto do mundo após o Banco Central da Argentina reduzir sua taxa básica de juros de 32% para 29% nesta quinta-feira (30). A mudança fez o país vizinho cair no ranking, deixando o Brasil no topo da lista global.

Para entender todos os detalhes dessa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

