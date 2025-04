‘Críticas são legítimas; ameaças, não’: o que diz prefeita de SC após ganhar medida protetiva Justiça concedeu liminar para que dois moradores de Canoinhas mantenham distância da prefeita Juliana Maciel (PL) após denúncia de... ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 21h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 21h00 ) twitter

A prefeita de Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, se manifestou após a Justiça conceder a ela uma medida protetiva contra dois moradores da cidade por perseguição e publicações misóginas. A decisão foi divulgada pelo portal ND Mais neste domingo (27), e detalha alguns dos episódios denunciados por Juliana Maciel (PL).

Saiba mais sobre essa polêmica e as declarações da prefeita consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

