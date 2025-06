Críticas? Só se for dos haters: prefeita que dançou de biquíni recebe apoio do MDB Patrícia Alencar foi criticada após vídeo vazado; presidente do MDB condenou os ataques e afirmou que sigla seguirá combatendo o machismo...

ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h56 ) twitter

