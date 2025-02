Cronos: novo feijão preto 120% mais produtivo e resistente a doenças será cultivado em SC O feijão SCS208 Cronos apresentou rendimento médio de grãos de mais de 120% na produtividade em comparação com outras variedades ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 20h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Epagri vai lançar um novo cultivar de feijão preto, o SCS208 Cronos, que promete alta produtividade, adaptação a diferentes ambientes e resistência a doenças. A novidade será apresentada em Pinhalzinho, no Oeste catarinense, durante o Itaipu Rural Show, na quarta-feira (19), às 9h, no estande da empresa.

Saiba mais sobre essa inovação no cultivo de feijão e suas vantagens acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Incêndio provoca coluna de fumaça preta no Saco Grande, em Florianópolis

Homem é esfaqueado e morto no dia do próprio aniversário em SC

Fernanda Torres é capa de renomada revista dos EUA em semana decisiva para o Oscar