Crueldade: cães aparecem mortos e pintados com tinta em SC e caso vai à polícia
Autoridades investigam ligação de cães mortos e pintados com tinta com outros casos semelhantes
Dois cães foram encontrados mortos na BR-470, em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã da última quarta-feira (20). Além de sem vida, os animais estavam marcados com tinta. Um deles foi encontrado no km 12 da rodovia, enquanto o outro estava no km 17.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa triste situação.
