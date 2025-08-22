Crueldade: cães aparecem mortos e pintados com tinta em SC e caso vai à polícia Autoridades investigam ligação de cães mortos e pintados com tinta com outros casos semelhantes ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Dois cães foram encontrados mortos na BR-470, em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã da última quarta-feira (20). Além de sem vida, os animais estavam marcados com tinta. Um deles foi encontrado no km 12 da rodovia, enquanto o outro estava no km 17.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa triste situação.

Leia Mais em ND Mais:

Maior universidade do Sul de SC prevê abrir unidade em cidade histórica do litoral

Vídeo mostra acidente grave entre moto e patinete elétrico em Balneário Camboriú

VÍDEO: Autoridades apuram incidente com navio em porto de SC durante ventania