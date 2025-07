CSA x Figueirense: onde assistir ao vivo, escalações, horário e curiosidades Há um ano sem ganhar fora de Santa Catarina, Figueirense tem que superar barreira contra o CSA para seguir com chances na Série C ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 22h56 (Atualizado em 19/07/2025 - 22h56 ) twitter

A cada rodada que passa a missão do Figueirense continua sendo aquela que é cantada no hino do clube: vencer, vencer, vencer. Contra o CSA, neste domingo, às 16h30, em Maceió, a vitória mantém a briga pela classificação na Série C.

