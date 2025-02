Cursos gratuitos são ofertados pelo Senai de Criciúma em parceria com o Bairro da Juventude Aulas oferecem a possibilidade de qualificação rápida e serão realizadas neste primeiro semestre de 2025 ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 10h07 ) twitter

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Criciúma, no Sul de Santa Catarina, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de qualificação profissional, em parceria com o Bairro da Juventude, que serão realizados neste primeiro semestre de 2025. As aulas oferecem a possibilidade de qualificação rápida e permitem aos participantes o acesso imediato ao mercado de trabalho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre os cursos!

