Cursos gratuitos têm inscrições abertas no Sul de Santa Catarina; confira quais Há opções de ensino para qualificação profissional e idiomas; inscrições seguem até 10 de março

O IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) abriu vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional e de idiomas no Sul do estado. As inscrições podem ser feitas até 10 de março e há opções de aulas presenciais e à distância.

