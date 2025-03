Cursos profissionalizantes gratuitos são ofertados em Chapecó São mais de dez cursos profissionalizantes oferecidos; interessados podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 09h45 (Atualizado em 07/03/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, abriu inscrições para diversos cursos profissionalizantes. O objetivo do programa é qualificar os chapecoenses para o mercado de trabalho. Quem tiver interesse pode procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades de capacitação e como se inscrever!

Leia Mais em ND Mais:

Como água do Litoral de SC ficou contaminada de cafeína, pesticida e petróleo

Ato ‘grotesco’, diz especialista sobre projeto de neutralidade em escolas de SC

Joinville 174 anos: maior cidade de SC é destaque nacional e explora potencialidades