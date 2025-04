Custo de R$ 35 mi: na 3ª tentativa, empresa que vai construir áreas de escape em SC é definida Áreas de escape inéditas em SC serão construídas na Serra Dona Francisca, entre Campo Alegre e Joinville ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 06/04/2025 - 19h26 ) twitter

Após 15 meses do acidente que derramou ácido sulfônico na Serra Dona Francisca, no Norte de Santa Catarina, e na terceira tentativa, o governo do Estado conseguiu, enfim, definir uma empresa para a construção de duas áreas de escape na SC-418. A homologação do resultado da dispensa de licitação ocorreu na última sexta-feira (4).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante obra.

