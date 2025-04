CyberGAECO desmantela rede que aliciava jovens na internet para práticas de violência em SC As investigações apontam que o grupo criava ambientes digitais para manipular jovens a praticar violência; a Operação Vórtice cumpriu... ND Mais|Do R7 13/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 07h05 ) twitter

O CyberGAECO (Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou na manhã deste sábado (12), a Operação Vórtice, com o objetivo de desarticular um grupo suspeito que incentivava jovens à violência virtual e propagação de discursos de ódio.

Saiba mais sobre essa importante operação e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

