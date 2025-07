Da cela lotada para casa: o que fez a Justiça ‘liberar’ dezenas de presos em Santa Catarina Decisões abrangem presos em Santa Catarina em regime semiaberto; Sejuri afirma que condenados por crimes contra a vida não serão liberados... ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h37 ) twitter

Marco Favero

Decisões recentes da Justiça determinaram que cerca de 150 presos condenados do regime semiaberto cumpram o restante da pena em casa em Santa Catarina. A medida abrange a Penitenciária Industrial de Joinville e o Presídio Regional de Araranguá e foi anunciada pela Sejuri (Secretaria de Justiça e Reintegração Social).

