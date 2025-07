Da garoa ao calorão: entenda o quebra-cabeça do clima no Brasil nesta semana Enquanto o Sul esfria, Centro-Oeste enfrenta calor de quase 40 °C; entenda como a frente fria vai impactar sua região nos próximos... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 00h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma nova frente fria começou a mudar o tempo em boa parte do país nesta quarta-feira (23). O sistema avança pelo litoral Sul e, junto com uma massa de ar polar, derruba as temperaturas e aumenta a nebulosidade, especialmente no Sul e em parte do Sudeste. Enquanto isso, o Centro-Oeste segue sob forte calor e ar muito seco.

Para mais detalhes sobre as previsões climáticas e como isso pode afetar sua semana, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Casamento coletivo em Blumenau bate recorde e deixa centenas na fila de espera

Registro raro de pinguins em Araranguá surpreende biólogos: ‘Nunca tinha visto essa quantidade’

Nova rotatória em ‘ponto estratégico’ vai alterar trânsito na Grande Florianópolis