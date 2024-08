Da Superação ao Sucesso: A Trajetória Inspiradora de Manu Pacheco no Beach Tennis Baiana de Porto Seguro, Manu Pacheco, de 15 anos, é vice-campeã Mundial Sub 16 e integrou a equipe brasileira de beach tennis no... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 21h13 (Atualizado em 01/08/2024 - 21h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Baiana de Porto Seguro, Manu Pacheco, de 15 anos, é vice-campeã Mundial Sub 16 e integrou a equipe brasileira de beach tennis no XXII campeonato mundial do esporte, em 2023, em Fortaleza.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Envolvido nos ataques de 8 de janeiro em Brasília é preso na BR-282 em SC

• Campeonato Catarinense Feminino 2024 tem 8 clubes e começa em setembro

• Vivapark Porto Belo bate novos recordes de público