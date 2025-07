Da tainha ao fondue: restaurante Positano é destaque na gastronomia de inverno O friozinho do inverno desperta os paladares para as delícias gastronômicas da estação em Jurerê in ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Em Jurerê in (Florianópolis), o restaurante Positano, localizado no hotel IL Campanario (aberto ao público), apresenta uma seleção especial de pratos típicos desta época do ano. Eles reúnem tradição, sabor e aconchego, em experiências gastronômicas pensadas para todos os públicos. São menus aquecem os dias mais frios da estação, em ambientes charmosos e acolhedores. Confira as opções e bom apetite!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as delícias do Restaurante Positano!

Leia Mais em ND Mais:

‘Golpe dos nudes’: homem é preso em SP suspeito de extorquir morador de SC com vídeo íntimo

Erro com bebês: hospital atrasa sindicância sobre uso de antiofídico por engano em SC

Casal morre em acidente de moto no dia em que completavam 27 anos na Grande Florianópolis